ДТЭК: аварийные отключения на Украине продолжатся еще две недели

ДТЭК: аварийные отключения электричества на Украине продолжатся еще две недели

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Emilio Morenatti/AP

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что аварийные отключения электроэнергии в городах Украины будут применяться еще две недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за того, что люди занимаются домашними делами в промежутках между отключениями электричества, у компании не получается экономить электроэнергию для дальнейшей стабилизации энергосистемы.

«Аварийные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться в течение двух следующих недель, если не будет новых обстрелов», — подчеркнул руководитель ДТЭК.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила о проведении плановых отключений электричества в Киеве и семи областях Украины, не исключая при этом экстренные аварийные отключения.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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