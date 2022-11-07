Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг поддержать мобилизованных клиентов

Центральный банк России порекомендовал участникам рынка отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В публикации отмечается, что рекомендации были направлены профучастникам рынка ценных бумаг. Они также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией.

«Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней. Профучастникам также рекомендуется информировать всех клиентов о том, как следует действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки по инвестиционным счетам», — говорится в публикации ЦБ.

Ранее Банк России оценил эффект частичной мобилизации, который она окажет на потребительский спрос и инфляцию.

Согласно оценкам ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы.