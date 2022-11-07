СНБО: национализированные активы предприятий Украины передали Минобороны страны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Национализированные активы предприятий Украины, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», получили статус военного имущества и были переданы министерству обороны страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в социальных сетях.

«Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — сказал Данилов.

По его словам, активы могут быть возращены владельцам после окончания военного положения в стране, а в текущих условиях «для обеспечения потребностей страны» власти Украины «имеют право принимать такие решения».

«По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость», — добавил глава СНБО.

В августе правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российской собственности, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что российское имущество, которое планируется конфисковать, разделили на три категории. Первая категория — это имущество, принадлежащее российскому государству, вторая — активы, которые принадлежат подсанкционным гражданам и компаниям из РФ, в третью группу включены активы российских банков.

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