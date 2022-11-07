Минфин Франции: производство в ЕС проигрывает США из-за энергокризиса и дотаций Штатов

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Руководитель министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке. Об этом сообщает издание LesEchos.

«Наше производство уже страдает от потери конкурентоспособности из-за разницы в цене на энергию в США и в Европе. Огромные субсидии, которые предполагает закон о сокращении инфляции США (Inflation Reduction Act) и конкуренция со стороны Китая, также субсидирующего бизнес, угрожает еще больше усилить этот разрыв», — рассказал Ле Мэр.

Он добавил, что необходим скорейший скоординированный ответ ЕС на эти меры, в том числе, подача жалобы в ВТО, не исключив действий Франции в одностороннем порядке.

По его словам, в ведомстве рассматривают все существующие рычаги, которые есть в их распоряжении. Ле Мэр считает, что Европа должна защищать свои интересы, ведь никто не будет преподносить ей подарков — ни Китай, ни США.

Ранее стало известно, что Германия за первые три недели с начала поставок топлива из Франции получила в общей сложности около 1 600 ГВт·ч природного газа. 

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