Посол Швейцарии в Киеве рассказал о потере сотни миллионов франков фирмами в этом году

Посол Швейцарии в Киеве Клод Вильд в интервью изданию Nouvelliste заявил, что за последние месяцы швейцарские предприятия на Украине потеряли сотни миллионов франков.

«Швейцарские компании обосновались на Украине. За последние месяцы их здания подверглись бомбардировкам, и они потеряли сотни миллионов франков», — отметил он.

Посол добавил, что Швейцария придерживается принципа нейтралитета, запрещающего посылать оружие «воюющим сторонам, даже если они жертвы военной агрессии».

По его словам, на Украине позицию Швейцарии часто подвергают критике, но посол считает это восприятие нормальным. Вильд пояснил, что «нейтралитет не означает равнодушия». Он уточнил, что его страна может вводить санкции, соблюдая при этом право на нейтралитет.

Ранее сообщалось, что швейцарский национальный банк в период с января по сентябрь 2022 года получил самые крупные убытки в своей 115-летней истории, составляющие $142,6 млрд.