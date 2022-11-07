Фон дер Ляйен: ЕК планирует выделить Украине до декабря еще €3 млрд макрофинансовой помощи

Глава Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что ЕК до конца текущего года выделит Украине еще €3 млрд макрофинансовой помощи. Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Мы уже выделили €1 млрд в августе, в октябре… мы выплатили еще €2 млрд. И до конца года дополнительные €3 млрд будут выделены», — сказала глава ЕК журналистам.

Выходит, что до конца 2022 года ЕК предоставит Украине €6 млрд из исключительной макрофинансовой помощи на €9 млрд, уточнила фон дер Ляйен.

По ее словам, работам над оставшимися €3 млрд продолжается.

В конце октября фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно до €5 млрд в месяц на насущные потребности. Кроме того, фон дер Ляйен напомнила, что в 2022 году Украина получила от ЕС больше €19 млрд, не считая поставок вооружений.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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