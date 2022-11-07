Онлайн-магазины предъявили к сети PickPoint иски на сумму более 320 млн рублей

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PickPoint

«Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн руб. к «Сети автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) 31 октября, тоже самое сделали и десятки других контрагентов. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, «Купишуз» (Lamоda) и еще несколько контрагентов, включая «Есолюшнс», «Иль де ботэ» и «Техпорт», подали иски к сети автоматизированных пунктов выдачи PickPoint на общую сумму более 320 млн рублей. При этом представитель сервиса заявил, что компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера.

По словам представителя PickPoint, основной акционер — иностранное юридическое лицо. Из-за этого у него возникли определенные проблемы с финансированием российского бизнеса на фоне санкций. При этом сейчас ведется диалог с основными партерами компании, а ретейлеры получают свои услуги. Поэтому в планах провести реструктуризацию бизнеса до конца 2022 года и решить данную проблему.

PickPoint — компания, которая организует доставку отправлений через постаматы по всей территории России.

6 ноября пользователи GitHub подали иск против Microsoft за использование их кода для модели ИИ. Отмечается, что Copilot работает внутри системы от GitHub. Система искусственного интеллекта Codex была создана OpenAI и лицензирована для Microsoft. Она обучена на «миллионах общедоступных репозиториев», чтобы генерировать код.

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