Чернышенко: Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца 2022 года

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

До конца 2022 года на импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России будет выделено 28 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Ченышенко.

«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 млрд рублей», — отметил Чернышенко.

По его словам, наблюдается большая заинтересованность со стороны бизнеса в создании отечественных решений в сфере IT. При этом такая заинтересованность оправдана тем, что лишь только на зарубежное ПО в прошлом году было потрачено около 200 млрд рублей. Поэтому освободившееся ресурсы можно будет отправит на разработку российских проектов.

Он добавил, что множество отраслей объединились сами и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств будет происходить развитие проектов и их инвестирование. Кроме того, учитывая те обязательства, которые взял на себя бизнес, все предстоящие работы будут профинансированы на сумму 155 млрд рублей.

Ранее в понедельник Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением новой схемы предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, которые попали в страну по схеме параллельного импорта.

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