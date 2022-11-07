Минэк представил пакет мер по поддержке инвестиционной активности

Минэкономики представило новый пакет мер, который должен поддержать инвестиционную активность в России, при этом усилив роль государства как «инвестора последней инстанции». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

В публикации отметили, что речь идет как о прямых госвложениях, которые составляют около 16% инвестиций в РФ, так и о снижении рисков для инвесторов и обеспечении проектов инфраструктурой. При этом сейчас среди негативных факторов — проблемы в экспортно ориентированных отраслях, сокращение собственных средств предприятий и рост неопределенности бизнеса по поводу вложений, который не хочет брать на себя долгосрочные риски.

По данным издания, для сокращения рисков бизнеса может быть возвращен механизм безотзывных госгарантий. Кроме того, оставшиеся лимиты программ гарантийной поддержки ВЭБ.РФ предлагается перераспределить, чтобы поддержать инвестиционные проекты в долгосрочной перспективе.

Кроме того, одновременно со всеми проектами банками при поддержке ВЭБ.РФ разрабатывается создание фондов акционерного капитала, чтобы происходило стимулирование инвестиций со стороны кредитных учреждений.

В начале ноября РБК, ссылаясь на слова Решетникова, писали, что государство должно взять на себя роль «инвестора последней инстанции» в условиях действия масштабных международных санкций против российской экономики. В настоящее время росту инвестиций в стране мешает падение прибыли компаний и снижение интереса экспортеров к капитальным вложениям.