Турецкий политик рассказал, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки

Глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина» (Vatan), профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр считает, что цель зерновой сделки не была достигнута из-за жадности Запада, поскольку продовольствие поступает не в бедные страны, как обговаривалось, а в богатые. Его слова приводит газета Aydınlık.

Согласно информации продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, свыше 50 стран Северной Африки, Западной и Центральной Азии нуждаются в зерне и его переброске через Черное море. В частности, Ливан и Йемен на 80-100% зависят от этого зерна, заявил Чакыр.

«Источник проблемы — не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают все зерно себе, а излишки оставляют на своих складах», — высказал мнение турецкий чиновник.

Чакыр призвал Европу, в частности Францию и Германию, быть примером для всего мира, а не находится в плену у США.

«Более того, эти диверсии (с зерном — прим.) наносят ущерб и собственной экономике Европы. Зависимость Европы от США не только ставит их в унизительное положение, но и заставляет саботировать собственную экономику», — подытожил представитель партии «Родина».

Ранее сообщалось, что почти 90 сухогрузов ждут разрешения на заход в порты Украины в рамках зерновой сделки.

29 октября в МИД РФ заявила о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.