Бренды косметики Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

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Александр Рюмин/РИА «Новости»

Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в страну. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — уточнили в министерстве.

В Минпромторге также отметили, что исключения вступают в силу через три месяца, поэтому те, кто приобрел продукцию, могут ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о внесении в список для параллельного импорта алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса.

Сообщалось также, что Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics.

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