Uniper отчиталась об убытке в €40 млрд с начала 2022 года из-за отсутствия газа из России

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Немецкая энергетическая компания Uniper получила чистый убыток €40 млрд за девять месяцев 2022 года из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок топлива из России. Сообщение об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

«Чистый убыток по МСФО в размере около €40 млрд включает примерно €10 млрд реализованных затрат на замещение объемов (российского газа) и примерно €31 млрд ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа по состоянию на 30 сентября 2022 года», — сказано в сообщении Uniper.

При этом за первые девять месяцев 2022 года компания получила выручку в размере €213,3 млрд. Показатель стал в 2,7 раза выше относительно аналогичного периода 2021 года.

Ранее на этой неделе пресс-служба немецкого энергоконцерна Uniper сообщила, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» полностью прекратила поставки газа.

В середине сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине ФРГ написало, что правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper, повысив свою долю владения акциями с 30% до 50%.

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