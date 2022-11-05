FP: Евросоюз может столкнуться с экономическими потрясениями без газа из России

Профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для Foreign Policy заявил, что зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом. По его мнению, выход из него европейским странам будет найти «очень непросто».

«Будущее Европы находится во власти погоды. Это кажется абсурдом, но от того, будет зима теплой или холодной, зависит, сумеют ли европейские страны пережить следующие шесть месяцев без серьезных экономических, политических и социальных потрясений», — сказал он.

В статье говорится, что Евросоюз оказался в такой ситуации из-за кризиса на Украине. Туз отметил, что на фоне прекращения регулярных поставок газа из РФ объем поступающего энергоресурса сократился на треть.

«Перспективы складываются очень мрачные — разве только сохранится теплая погода», — считает автор.

По словам профессора, многие европейские государства находились в зависимости от российского газа, поскольку использовали его для работы промышленных предприятий, выработки электричества, а также отопления домов и приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ, что говорит о старте зимнего отопительного сезона в Евросоюзе.