В горных районах Дагестана и Махачкале до конца 2022 года появятся 10 модульных гостиниц

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Дмитрий Чистопрудов

Девять модульных гостиниц построят в горных районах Республики Дагестан до конца 2022 года, еще одна появится в Махачкале. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Гостиницы планируют открыть в Гунибском, Гергебильском, Гумбетовском, Дербентском, Ахвахском, Докузпаринском, Магарамкентском районах Дагестана и в столице республики — Махачкале.

Предполагается, что в новых объектах размещения организуют более 100 номеров, 400 койко-мест и 60 рабочих мест.

В первой половине октября вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов сообщил, что количество официальных туристических операторов в республике в 2022 году выросло в два раза по сравнению с показателями 2021 года.

В середине октября генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и Клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин сказал, что путешествия по России пользуются большим спросом в связи с санкциями и закрытием границ. Например, этой осенью можно посетить Кавказ — регион с идеальным сочетанием дикой природы и теплой осени.

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