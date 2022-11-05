Китайская компания инвестирует $2,2 млрд в литиевые проекты Аргентины

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Carl Recine/Reuters

Компания из КНР Tibet Summit Resources, которая занимается добычей, переработкой и продажей полезных ископаемых, планирует инвестировать $2,2 млрд в два проекта по разработке лития в Аргентине. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства иностранных дел южноамериканской республики.

«Во время встречи с послом (Аргентины в Пекине) президент китайской компании объявил, что они намерены инвестировать $700 млн в проект «Солончак Диаблильос» в провинции Сальта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого проекта в 2023 году хотят наладить ежегодное производство 50 тыс. тонн карбоната лития, который пригоден для аккумуляторов. Еще $1,5 млрд Tibet Summit Resources намерена вложить в строительство завода на солончаке Арисаро в той же провинции. В китайской организации рассчитывают, что с 2024 года там начнут изготавливать от 50 тыс. до 100 тыс. тонн карбоната лития.

Аргентина вместе с Боливией и Чили составляет так называемый литиевый треугольник. На эти три латиноамериканские страны приходится более половины мировых запасов этого металла.

В первой половине октября сообщалось, что российская госкорпорация «Росатом» начала строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

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