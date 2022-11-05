NBC: в Twitter уволили боровшихся с распространением недостоверной информации сотрудников

Сотрудники компании Twitter, которые занимались борьбой с распространением ложной информации в одноименной социальной сети, попали под масштабное сокращение. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сообщение бывших работников компании, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску (владеет $208 млрд, по данным Forbes).

По словам собеседников телеканала, особенно много людей уволили в командах, которые отвечают за «здоровье пользователей», обеспечивают нормальную работу сайта и отслеживают наличие запрещенного контента в соцсети, в том числе имеющего отношение к разжиганию ненависти среди пользователей.

Как отметили два уволенных сотрудника и один продолжающий работать, сокращения могут привести к «хаосу» в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября.

Ранее 5 ноября телеканал CNN сообщил, что в компании Twitter начались сокращения сотрудников после приобретения компании Маском.

По данным телеканала, говорить о масштабах сокращений пока нельзя. Однако известно, что уведомления об увольнении получили работники, ответственные за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности.

До этого в от же день президент США Джо Байден обвинил социальную сеть Twitter в распространении «лжи на весь мир».