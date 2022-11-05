Ретейлеры: россияне хотят потратить во время «черной пятницы» не меньше, чем в 2021 году

Ретейлеры подсчитали, что россияне хотят потратить во время «черной пятницы» не меньше, чем в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылками на данные компаний.

«71% респондентов планируют совершить покупки на ноябрьских распродажах – 11.11 и «Черной пятнице - в этом году». Данные опроса подтверждаются высоким интересом покупателей к разделу 11.11 на «Маркете», который запустился 1 ноября. Большая часть респондентов (88%) действительно планируют потратить на ноябрьских распродажах не меньше, чем в прошлом году», — указано в исследовании «Яндекс Маркета».

Схожие данные публикует Wilderries и «М.Видео-Эльдорадо» — самыми популярными подарками остаются смартфоны, ноутбуки и другая носимая электроника.

Ранее стало известно, что Wildberries проинвестирует распродажу «День холостяка» на рекордные 13,7 млрд рублей.

В прошлом году ретейлер проинвестировал две ноябрьские распродажи — «День холостяка» и «Черную пятницу» — на сумма около 8 млрд руб.