Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы Baker Hughes в России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества «Бейкер Хьюз», принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Раша Холдингз» (Baker Hughes Russia Holdings LLC)», — говорится в распоряжении.

Baker Hughes является транснациональной нефтесервисной компанией. Она ведет свою деятельность на территории более чем 120 стран. Ее основные виды бизнес-направлений — поставки оборудования в сфере нефтегазовой промышленности и разработка программного обеспечения. В августе компания сообщила о планах продать бизнес в России, однако ожидала разрешения российских властей.

В начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий компаниям из недружественных стран выходить из совместных с Россией проектов в финансовой и топливно-энергетической отраслях. Инвестиционной деятельностью в стране занимался целый ряд крупных зарубежных энергетических компаний. Среди них — британские BP и Shell, американские Baker Hughes, Halliburton, Exxon Mobil, французская Total, норвежская Equinor и другие.

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