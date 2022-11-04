Представители польского профсоюза провели протестную акцию против высоких цен на уголь

Усиление энергетического кризиса, вызвавшее рост цен на уголь, вынудило представителей профсоюзной организации «Август 80» провести протестную акцию у здания Польской горнодобывающей группы (PGE) в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены растут невероятно быстро. Положение общества и польских компаний ухудшается. Оснований для такого повышения цен нет. PGE зарабатывает миллиарды злотых, в этом году будет от 6 млрд до 8 млрд злотых (от $1,2 млрд до $1,7 млрд — «Газета.Ru») чистой прибыли, а некоторые люди уже не в состоянии платить по счетам», — заявил председатель профсоюза Богуслав Зентек.

По словам участников демонстрации, в этих условиях польский уголь постепенно вытесняется с внутреннего рынка некачественным сырьем Мозамбика и Австралии по гораздо более высоким ценам. В то же время собственная угледобыча в стране снижается.

19 октября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила об отсутствии намерений у местных властей отменять угольное эмбарго против Кремля. У республики есть достаточное количество собственных запасов сырья и возможностей для его ввоза от альтернативных поставщиков для сохранения в силе запрета на импорт угля из России.