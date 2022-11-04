Хуснуллин попросил правительство поддержать ипотеку для вторичного рынка жилья

Правительству России необходимо найти механизмы для поддержки ипотеки для вторичного рынка жилья. Об этом во время заседания Совета Федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы в ближайшее время по ипотеке планируем просить на уровне председателя правительства, возможно, президента, собираться и находить решения, потому что без этого жилищное строительство развиваться не будет»,— отметил Хуснуллин.

По его словам, люди покупают квартиры в новостройках ради улучшения своих жилищных условий. Однако для этого необходимо продать свою старую квартиру на вторичном рынке, но сделать это достаточно сложно, так как ипотека на приобретение «вторичного» жилья достаточно дорогая.

2 ноября газета «Известия» со ссылкой на Центробанк, проанализировавшего данные Бюро кредитных историй (БКИ) писала, что кредитные организации стали ужесточать требования по выдаче необеспеченных кредитов, из-за чего меньше заемщиков могут взять ипотеку.

До этого партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова заявила, что перед тем, как решиться взять ипотеку, важно тщательно рассчитать свои финансовые возможности, в том числе при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Она напомнила, что если заемщик перестанет вносить регулярные платежи, суд может лишить его квартиры, даже если она является единственным местом проживания.