Шольц призвал Россию не отказываться от продления зерновой сделки

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном призвал Россию не отказываться от продления зерновой сделки, передает телеканал N-TV.

По словам Шольца, после начала специальной военной операции ситуация с продовольственной безопасностью в мире ухудшилась.

В связи с этим немецкий канцлер обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его не отказываться от продления зерновой сделки.

«Я призываю российского президента не отказываться от продления зерновой сделки, срок действия которой истекает через некоторое время», — сказал Шольц.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что договорился с президентом России Владимир Путиным о том, что поставки зерна в нуждающиеся страны будут осуществляться бесплатно. Турецкие власти согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора.