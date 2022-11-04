WSJ: страны Запада договорились о параметрах потолка цен на российскую нефть

Соединенные Штаты с союзниками пришли к соглашению, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться потолок цен, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение», — рассказали собеседники газеты.

По данным источников, посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены. Однако если груз такой нефти был переработан в нефтепродукты, то он снова может торговаться в море без ограничения.

Также газета сообщила, что американские власти не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться до 19 января 2023 года.

2 ноября в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) говорилось, что нефть будет в приоритете в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года.