WSJ: страны Запада договорились о параметрах потолка цен на российскую нефть

WSJ: страны Запада разработали правила для ценового потолка на российскую нефть

close
100%
Tatiana Meel/Reuters

Соединенные Штаты с союзниками пришли к соглашению, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться потолок цен, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение», — рассказали собеседники газеты.

По данным источников, посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены. Однако если груз такой нефти был переработан в нефтепродукты, то он снова может торговаться в море без ограничения.

Также газета сообщила, что американские власти не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться до 19 января 2023 года.

2 ноября в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) говорилось, что нефть будет в приоритете в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть