The Economist: если Россия начнет тотальную энергетическую битву, у ЕС не будет шансов

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Michael Probst/AP

Если Россия всерьез возьмется за энергетическое противостояние, то у Европы просто нет шансов победить в нем. Об этом пишет The Economist.

Авторы статьи разработали три сценария, в которых все прогнозы для Европейского союза (ЕС) являются пессимистичными. Например, в первом сценарии Россия может закрыть «Турецкий поток». Из-за этого Европе не хватает еще 15 млрд кубометров газа в год. Также велика вероятность, что Россия сможет лишить Европу поставок из Норвегии, а это еще 55 млрд кубометров. Это приведет к колоссальным и невиданным ранее расходам, отчего европейская солидарность может в одночасье рухнуть.

По второму сценарию Россия закроет трубопровод через Украину, и Европа лишается еще 10−12 млрд кубометров в год. После этого также прекратятся поставки СПГ в Европу. Европа же ответит санкциями на нефть, но Россия убедит ОПЕК+ уменьшить добычу. В этом случае европейский регион снова ждут большие расходы в десятки миллиардов долларов.

В последнем сценарии газопровод «Северный поток» так и останется закрытым. Европа введет эмбарго на российскую нефть. В этом случае европейский регион ждет лишь продолжение энергокризиса, однако катастрофы в этом случае не будет. Просто Европа продолжит переплачивать за поставки энергоресурсов.

1 ноября глава японской компании Itochu, принимающей участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что страна не выдержит без российских нефти и газа. Он отметил, что в отличие от Европы или США, Япония почти полностью зависит от зарубежных поставок энергоносителей. Таким образом, по его мнению, Токио не может разорвать связи с Москвой.

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