Посол России Антонов заявил о рисках распространения потолка цен на газ и металлы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что механизм ограничения цен, который Соединенные Штаты и их союзники намерены ввести на российскую нефть, в случае успеха может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

«Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров», — считает Антонов.

Он также отметил, что Россия остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Антонов подчеркнул, что потолок цен на российскую нефть ведет мировую экономику «в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта».

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант заявлял, что страна с 5 декабря введет запрет на оказание услуг по транспортировке нефти из России, если только она не приобретается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее.

Согласно заявлению министра, запрет будет действовать на услуги другим странам, которые оказывают британские компании, включая страхование, посредничество и перевозку нефти.

4 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в австралийском правительстве сообщило, что Австралия присоединилась к G7 в отношении к потолку цен на российскую нефть.