Бывшая домработница Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно

Бывшая домработница миллиардера Джеффа Безоса рассказала, что была вынуждена ходить в туалет через окно — Мерседес Уэдаа добавила, что это только одно из неудобств и небезопасных условий труда, сообщает Associated Press.

Уэдаа, которая работала «координатором по дому» Джеффа Безоса с сентября 2019 года, сообщила в своем иске к Amazon, что иногда работала до 14 часов в день без права на перерыв. При этом для Уэдаа и других домработников не было предоставлено место для отдыха или приема пищи — еду они принимали в прачечной.

Еще одним неудобством был запрет домработникам находится в доме, когда в здании присутствовала семья Безоса — вплоть до того, что для посещения туалета работникам приходилось вылезать через окно прачечной в подсобное помещение и оттуда спускаться по лестнице в туалет.

Это приводило к проблемам со здоровьем у женщин, добавила Уэдаа.

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