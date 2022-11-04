Антонов назвал курс Запада первопричиной кризиса в экономике

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал курс Запада первопричиной кризиса в экономике, сообщает издание The National Interest.

«Именно с действиями нашей страны напрямую увязывается рост цен, ухудшение энергетической и продовольственной безопасности. Однако, если разобраться, то именно макроэкономический курс коллективного Запада, прежде всего США, стал первопричиной большинства текущих проблем», — считает дипломат.

Антонов отметил, что Соединенные Штаты категорически отказываются принимать тот факт, что мир идет к полицентричной системе международных отношений.

Ранее обозреватель французского журнала Le Point Себастьен Бусуа отметил, что государствам Запада пришло время смириться с тем, что мир все больше обращается к Востоку, становясь многополярным, а «демократические ценности» и «вера в западную цивилизацию» потеряли свою привлекательность.

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