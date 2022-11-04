В «Укрэнерго» заявили об отключении электричества 4 ноября в 11 регионах Украины

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что 4 ноября на Украине электричество будут отключать в 11 субъектах страны. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что с 00:00 до 24:00 (с 01:00 до 01:00 мск) графики почасовых отключений будут осуществляться в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.

С 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск) электроэнергию отключат в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что еще в трех областях Украины введены ограничения электроэнергии для всех потребителей. Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной украинской армией части Запорожской области.

До этого глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии британской газете The Guardian заявлял, что Украина может столкнуться с «зимним гуманитарным кризисом» из-за повреждения элементов национальной энергосистемы.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.