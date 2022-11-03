Представитель Эрдогана Калын: Европа может получить российский газ через Турцию

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Murad Sezer/Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции, такая потребность есть. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», — заявил Калын.

Он также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.

По его словам, у Турции есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации на Украине. Калын подчеркнул, что Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уточнил, что местом создания газового хаба в рамках договоренности Турции и России будет Тракье. По его словам, восточная часть области Фракия является самым удобным для этих целей.

До этого президент России Владимир Путин пояснил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую. Он назвал проект реалистичным и заявил, что у России найдется много покупателей ее газа.

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