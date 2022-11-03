Raiffeisen Bank назвал невозможным получение рекордных дивидендов из России

В третьем квартале «Райффайзенбанк» обеспечил 68% финансового результата всей группы Raiffeisen Bank International (RBI) и принес €790 млн. Однако рекордную прибыль подразделения нельзя будет распределить в виде дивидендов из-за решения Банка России ввести ограничения на движение капитала в «недружественные» страны, сообщается в презентации и отчетности финансовой группы по МСФО.

«За девять месяцев текущего года российская «дочка» принесла группе €1,4 млрд (81,2 млрд рублей), но эта сумма не может быть распределена в виде дивидендов», — поясняется в документе.

В отчетности RBI сказано, что после ввода санкций западных стран против российских компаний, Центробанка и госструктур в ответ на обострение конфликта на Украине Банк России ограничил движение капитала в государства, которые были были инициаторами санкций против Москвы.

Позже президент Владимир Путин утвердил запрет на выплаты дивидендов со стороны ряда зарубежных фирм и кредитных организаций, действующих на российском рынке. В их число попала и австрийская банковская группа RBI.

3 ноября представители группы Raiffeisen Bank International (RBI) опубликовали результаты отчетности, согласно которым прибыль российского подразделения австрийской организации по итогам первых девяти месяцев 2022 года достигла рекордных €1,4 млрд. Показатель до вычета налогов увеличился в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го в четыре раза.