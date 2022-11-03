РБК: один из крупнейших банков Турции Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для россиян

РБК: банк Турции Denizbank увеличил размер депозита при открытии счетов для россиян

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DenizBank

Размер депозита, необходимого, чтобы стать клиентом одного из крупнейших банков Турции Denizbank, для граждан России вырос почти в 10 раз до как минимум $5 тыс., или около 310 тыс. рублей по текущему курсу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Для открытия счета гражданам России придется внести депозит в размере как минимум $5 тыс., или около 310 тыс. рублей, который будет заморожен на 30 дней», — сообщили собеседники.

При этом до недавнего времени размер необходимого депозита для открытия счета в турецком банке для граждан России составлял 10 тыс. лир. В пересчете на американскую и российскую валюты эта сумма была равной около $540, или примерно ₽33 тыс.

В то же время даже при внесении требуемого депозита российским гражданам могут заморозить счета в турецком банке. Это произойдет в случае совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют», сообщается в статье.

28 сентября турецкий телеканал NTV сообщил о прекращении обслуживания российских карт «Мир» со стороны всех банков республики. Местные государственные банки стали отказываться от этих карт вслед за частными финансовыми организациями.

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