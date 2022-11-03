Сбер в очередной раз вошел в тройку крупнейших эквайеров мира

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии исследовательской компании The Nilson Report. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В прошлом году Сбер обработал 37,9 млрд транзакций — это абсолютный рекорд.

В 2020 году — 30,3 млрд — тогда компания также заняла 3-е место в рейтинге.

В 2019 году банк был удостоен 3-го места впервые, обработав 20,6 млрд транзакций.

В 2018 году Сбер стал пятым в рейтинге (14,4 млрд транзакций).

Доля банка в общем объеме транзакций всего мира, обработанных всеми участниками рейтинга, за год выросла с 8,6 до 9,1%.

The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне. Компания издает одноименный журнал, признанный игроками рынка.

В прошлом году Сбер также занял 3-е место в аналогичном рейтинге и в очередной раз был признан крупнейшим эквайером Европы.

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