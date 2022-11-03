Raiffeisen Bank получил в России рекордные €1,4 млрд прибыли с января по сентябрь

Прибыль российского подразделения группы Raiffeisen Bank International (RBI) после вычета налогов по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличилась в четыре раза в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го и составила €1,4 млрд. Об этом сообщается в презентации финансового отчета кредитной организации.

Прибыль до налогообложения увеличилась также в четыре раза в сравнении с данными за январь-сентябрь 2021-го и достигла €1,8 млрд. В третьем квартале 2022-го выручка российского подразделения после налогообложения составила €790 млн и оказалась на 48% больше результатов предыдущего квартала, утверждается в документе.

За первые девять месяцев 2022 года также вырос объем денежных средств клиентов российского подразделения RBI. Этот показатель составил €25,4 млрд (+80% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года). Однако результат третьего квартала не дотянул до уровня за второй и снизился почти на 14%, говорится в отчете.

2 августа российское подразделение Raiffeisen Bank получило во втором квартале 2022 года рекордные €534 млн чистой прибыли на фоне кризиса. Относительно января — марта финансовый результат вырос в 5,6 раза (с €96 млн), а в годовом выражении — в 4,7 раза.