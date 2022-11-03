Польский энергоконцерн Orlen завершил слияние с компанией PGNiG

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Czarek Sokolowski/AP

Польский энергетический концерн Orlen окончил соединение с компанией PGNiG. Об этом в Twitter сообщил глава польской компании Даниэль Обайтек.

«Мы объединились с PGNiG. Тем самым мы завершаем процесс поглощений, который выводит нас в число 150 крупнейших в мире компаний», — отметил Обайтек.

По его словам, благодаря этому слиянию был создан потенциал для инвестиций на миллиарды евро. Все это помогает укрепить энергетическую безопасность Центральной Европы.

Он добавил, что Orlen является одним из первых концернов, который смог хорошо защититься в части поставок нефти в условиях ограниченных отправлений из России.

24 октября польская энергетическая компания PGNiG решила использовать все доступные к концу 2022 года мощности газопровода Baltic Pipe ради обеспечения потребителей топливом на фоне приближающегося отопительного периода.

До этого глава крупнейшего в Польше энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек заявил, что предстоящий зимний период станет сложным для всей Европы, в том числе и для Польши, из-за высокой стоимости энергии.

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