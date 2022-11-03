В России оценили сроки завоза алкоголя по параллельному импорту

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил РИА Новости, что для завоза алкоголя в российские рестораны по параллельному импорту понадобится месяц.

Миронов уточнил, что такого периода времени хватит при условии отсутствия бюрократических проволочек.

«Все будет зависеть от действия всех игроков, в том числе компаний, которые торгуют алкоголем. Насколько у них налажены связи и как быстро они могут все организовать. Тот, кто уже работал с импортным алкоголем, сможет быстро сориентироваться», — пояснил омбудсмен.

До этого Минпромторг РФ включил бренды Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister в список для параллельного импорта.

Параллельный импорт продукции зарубежных производителей спиртного мог бы решить проблему потенциального дефицита в России. В противном случае полки могут опустеть уже к концу года.