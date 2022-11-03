Onet.pl: иностранцы значительно сократили финансовую поддержку Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Иностранные граждане со всего мира сильно уменьшили финансовую поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

По словам обозревателя Яна Болановского, в начале спецоперации Национальный банк Украины открыл счет, на который люди со всего мира могут перевести деньги, направляющиеся на нужды вооруженных сил страны.

«Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились», — пишет он.

Автор отмечает, что к 20 октября на этот счет поступило 21,7 млрд гривен. 20,8 млрд из них передано ВСУ. 70% от данной суммы зачислили до 19 апреля, что следует из приведенных в статье данных Forbes.

Ранее Foreign Affairs писало, что поддержка Киева со стороны Вашингтона ударит по США и их союзникам, а также грозит разрушением глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями.

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