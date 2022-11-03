Секретарь СБ РФ Патрушев заявил, что РФ усилила контроль за работой прозападных НПО и СМИ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая 3 ноября на встрече с коллегами из стран СНГ, заявил, что власть РФ обновила законодательство для более эффективной борьбы с предпринимаемыми извне попытками дестабилизировать обстановку. Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев отметил, что был усилен контроль за подконтрольными западным странам социальными сетями и средствами массовой информации.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что, по мнению российской стороны, навязываемое Соединенными Штатами партнерство в области информационной безопасности является угрозой суверенитету стран СНГ, также оно, по словам Патрушева, может облегчить реализацию сценариев цветных революций.

Он напомнил о том, как подконтрольные западным государствам неправительственные организации (НПО), СМИ, а также социальные сети пытались дестабилизировать обстановку в Российской Федерации, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии.

«Мы на национальном уровне осуществили разработку нормативной правовой базы, направленной на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов», — указал секретарь Совбеза РФ.

Также Патрушев назвал терактом нападение украинских войск на суда, обеспечивающие зерновой коридор.