Источник РИА Новости: восстановление зерновой сделки не означает ее продление

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Восстановление работы зерновой сделки не означает, что она будет продлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет», — сказал источник в ответ на вопрос о том, можно ли расценивать возвращение России к работе зерновой сделки как согласие на ее продление.

По его словам, переговорный процесс по продлению механизма сделки идет.

«Мы надеемся на положительный исход», — добавил источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева.

До этого сообщалась, что Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

В Министерстве обороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН. Временный выход из сделки Москва объясняла атакой дронов на Севастополь.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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