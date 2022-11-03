Французское правительство выставило на аукцион контрабандные сумки, бриллианты и водку

Министерство финансов Франции выставило на аукцион таможенную контрабанду в рамках «чрезвычайной распродажи». В качестве лотов участвуют платиновые слитки, изъятые по пути в Великобританию, дизайнерские сумки, ценные исторические монеты, несколько коллекций необработанных бриллиантов и 2016 бутылок водки. Об этом пишет The Guardian.

Среди 350 лотов, общая стоимость которых составляет около 1 млн евро, также есть Volkswagen Golf, остановленный на границе Франции с Испанией, в котором обнаружено 480 кг смолы каннабиса.

Более 1200 потенциальных покупателей зарегистрировались для участия в аукционе, который пройдет в здании министерства финансов в Берси в Париже.

Сообщается, что 14 платиновых слитков весом 1 кг каждый со штампом «Crédit Suisse» были обнаружены французскими таможенниками в багаже двух человек, направлявшихся в Великобританию, которые утверждали, что работали на парижский бизнес. Каждый слиток продается по стартовой цене 22 000 евро.

Изъятые предметы, указанные в каталоге, также включают золотые соверены с головами британских монархов Елизаветы II, Виктории, Эдуарда VII и Георга V, а также несколько золотых «Наполеонов».

Среди предметов роскоши, выставленных на аукцион, — сумки Louis Vuitton, Chanel, Fendi и Valentino и несколько дорогих часов, в том числе Rolex из белого золота с 40 рубинами (оценка по каталогу — 15 000 евро), а также духи, пара туфель Bottega Veneta и неограненные бриллианты.

Некоторые товары будут продаваться только профессиональным покупателям по соображениям безопасности или по юридическим причинам, в том числе три с половиной поддона бутылок водки Grey Goose, стартовая цена которых составляет 10 000 евро.

Министерство финансов заявило, что продажа отражает «разнообразие предметов, изъятых таможенниками».

«Таможенная служба ежедневно борется со всеми незаконными перевозками, которые угрожают нашей территории и нашему обществу, чтобы защитить граждан и окружающую среду», — добавили в ведомстве.