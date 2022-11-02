ФРС США повысила ключевую ставку до 3,75-4%

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Федеральная резервная система (ФРС) США в четвертый раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, на сей раз — до 3,75-4% годовых. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%», — говорится в заявлении ФРС.

В дальнейшем руководство ФРС, принимая решение о ключевой ставке, будет учитывать экономические и финансовые факторы на внутреннем американском рынке, а также уровень инфляции и совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, уточнили в ведомстве. Чтобы вернуть инфляцию на уровень 2% ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и других активов, обеспеченных закладными.

23 октября британский журнал The Economist сообщил о пребывании в смятении мировой финансовой системы после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. После данного решения цены активов резко устремились вниз. Только с начала года рыночная капитализация акций в США упала на $12 трлн.

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