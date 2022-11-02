Британия подписала контракт на поставку ПТРК NLAW для себя взамен отправленным на Украину

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Vadim Ghirda/AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о подписании контракта на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки на Украину, передает РИА Новости.

По словам министра, по условиям контракта страна получит замену отправленным на Украину ПТРК в следующем году. Уоллес уточнил, что первая партия будет включать 500 комплексов, а следующая — «исчисляться тысячами».

Кроме того, Великобритания заключила контракт на поставку низкоскоростных и других видов ракет, в настоящее время размещает заказ на поставки артиллерийских снарядов. Уоллес также сообщил, что Британия планирует приобрести 48 истребителей пятого поколения F-35 к 2025 году и до 74 самолетов к 2030-му.

Ранее The Times сообщала, что Великобритания могла передать Украине до половины от своего количества противотанковых ракетных комплексов NLAW.

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