Рогов: предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции ЕС

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РИА «Новости»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что предприятия, находящиеся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, попали под санкции Евросоюза.

По словам Рогова, после принятия 8-го пакета антироссийских санкций европейские банки не желают переводить деньги как частным лицам, так и компаниям Запорожской области. Под санкции ЕС попали в том числе жители областного центра Запорожья.

«Похоже, ЕСовские чиновники что-то знают о будущем моего родного города и уже смирились с тем, что Запорожье — это Россия», — написал Рогов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал санкции США «экономическим терроризмом». По его словам, санкции бросают вызов системе международных отношений. Небензя отметил, что ярким примером «порочности этой пагубной практики» является Куба.

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