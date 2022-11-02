Цены на газ с поставками в декабре в Европе выросли на 17% выше $1414 к закрытию торгов 2 ноября

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе по декабрьским фьючерсным контрактам по итогам торгов 2 ноября увеличилась на 17%, до $1414,4. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В то же время средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в октябре упала до $1377 за тысячу кубометров. Для сравнения, в сентябре этот показатель был на уровне $2093 долларов.

Снижение стоимости природного газа обусловлена несколькими факторами. Среди основных — высокий уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, относительно мягкие погодные условия в сентябре, а также избыток сжиженного природного газа (СПГ).

2 ноября аналитики американского банка Goldman Sachs допустили снижение цен на природный газ в Европе на 30% в ближайшие месяцы. Стоимость топлива сократится с нынешних €120 за МВтч до €85 за МВтч уже в первом квартале 2023 года. Однако начиная со следующего лета ситуация может кардинально измениться, а цены на газ — пойти вверх.