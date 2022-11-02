Минпромторг внес алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о внесении в список для параллельного импорта алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в рамках параллельного импорта Минпромторг разрешил ввозить в страну минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, а также минеральные воски.

Ранее «Деловая Россия» обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой не допустить легализации параллельного импорта спиртных напитков. Российские производители указывают на риск ввоза импортерами в страну контрафакта. Сейчас, по словам бизнесменов, при прямых поставках зарубежные кампании гарантируют продажу оригинальной продукции. Качество подтверждается документами.

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт спиртного для ряда иностранных брендов. Вместе с тем, как указали в «Деловой России», часть поставщиков иностранного алкоголя до сих пор напрямую ввозит свою продукцию: Aperol, Martini, Camus.