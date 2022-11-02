Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона не намерена препятствовать поставкам зерновых культури с Украины в Турцию. Об этом глава государства сообщил во время совещания с постоянными членами Совбеза, его цитирует РИА Новости.

«Не будем препятствовать и в будущем, в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран», — сказал Путин.

Также российский лмидер отметил, что РФ будет «в любом случае сотрудничать» с турецкой стороной.

Ранее 2 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва получила от Украины гарантии того, что атаки на суда в рамках зерновой сделки более проводиться не будут.

Вскоре Путин дал указания возобновить участие в зерновой сделке, при этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае нарушения гарантий со стороны Киева.

Ранее президент России и турецкий лидер в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам ситуации с зерновой сделкой.

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