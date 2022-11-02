Путин поручил возобновить участие в зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин дал указания возобновить участие в «зерновой сделке», при этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае нарушения Украиной гарантий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

При этом, подчеркнул он, Россия «оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены». По его словам, украинская сторона заверила в том, что не будет использовать гуманитарные коридоры, созданные в рамках соглашений по вывозу продовольствия, в военных целях.

Кроме того, Путин отметил, что российская сторона в будущем не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию в связи с нейтралитетом Анкары и возможностями турецкой промышленности.

Ранее в МИД РФ заявили о получении от Киева четких гарантий того, что атаки на суда в рамках зерновой сделки больше проводиться не будут. Заявил замглавы министерства Андрей Руденко пояснил, что решение о продлении зерновой сделки после 18 ноября будет зависеть от ее полной и пропорциональной реализации, а также от всех сопутствующих факторов.

В Минобороны РФ рассказали, что возобновлению участия в России в сделке поспособствовали Турция и ООН. Временный выход из сделки Москва объясняла атакой дронов на Севастополь. При этом турки продолжали вывозить зерно с Украины по своей инициативе.

29 октября российское Минобороны сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после совершения Украиной «теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора». Перед этим Севастополь был атакован с помощью беспилотников.