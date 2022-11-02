The Hill увидел в запрете Сунака на фрекинг «подарок Путину» и катастрофу для Британии

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Frank Augstein/AP

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь ввести запрет на добычу нефти и газа из сланцевых пластов будет отвечать интересам России и обернется «катастрофой» для британцев. Такое мнение высказал обозреватель The Hill Роберт Брайс.

«Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности», — пишет журналист, добавляя, что своим решением премьер «обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед».

Журналист напомнил, что Великобритания уже вводила запрет на фрекинг в 2019 году, что приветствовали различные НПО. При этом, по его словам, стране грозит нехватка топлива в будущем, ведь за последние двадцать лет его добыча быстро сократилась. Согласно приведенным им данным, сейчас Великобритания потребляет около 7,4 миллиарда кубических футов газа в день, а производит лишь около 3,1 миллиарда кубических футов в сутки.

Добыча в настоящее время находится на самом низком с 1973 года уровне, указывает Брайс.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что новый премьер-министр Великобритании в своем решении о повышении налогов для покрытия дефицита бюджета лишь накидывает удушающую петлю на всю остальную экономику Британии.

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