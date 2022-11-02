Один из крупнейших производителей золота в России Polymetal передумал продавать бизнес в стране

Крупнейший производитель первичного серебра и второй по объемам производства золота в России — компания Polymetal — в настоящее время не рассматривает возможность продажи активов на внутреннем рынке страны. Слова главы компании Виталия Несиса приводит ТАСС.

В июле компания заявила, что рассматривает потенциальную возможность продажи своих российских активов в связи с обострением геополитической обстановки. Однако в настоящее время об этом речи не идет, уточнил Несис.

«Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах», — заявил Несис в ходе выступления на телеконференции с инвесторами.

По итогам девяти месяцев 2022 года реализация золота Polymetal уменьшилась в годовом выражении на 19%, до 816 тыс. тройских унций. В то же время продажи серебра, напротив, выросли на 20% и составили 15,1 млн унций. Для выравнивания показателей компания начала продавать золото азиатским странам, уточнил Несис.

«Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии», — заключил глава Polymetal.

1 ноября аналитики World Gold Council представили статистические данные, согласно которым по итогам третьего квартала 2022 года мировые центральные банки закупили рекордные 399,3 тонны золота. Показатель стал крупнейшим за последние 22 года и вырос в сравнении со вторым кварталом на 115%.