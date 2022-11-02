Российские бизнесмены заявили о рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации

Объявленная 21 сентября в России мобилизация может негативно отразиться на объемах промышленного производства. От трети до половины компаний ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей, трудностей с выполнением контрактных обязательств и усугубления кадровых проблем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

«О прогнозе сокращения инвестиций сообщили 27,6% предприятий, об удлинении сроков доставки и выполнения заказов — 19,5% и 30% соответственно. Хуже по-прежнему ожидания выручки и финансового положения: негативное влияние мобилизации отмечают 37% и 42% опрошенных, крайне негативно — 4% и 2,6%», — говорится в материале.

В то же время 19% опрошенных компаний зафиксировали негативное влияние мобилизации на контакты и деловое партнерство с зарубежными контрагентами. На ухудшение финансовых показателей в будущем также может повлиять спад потребительской активности, отмечается в результатах исследования РСПП.

30 октября директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев заявил о создании локальных проблем для российского бизнеса из-за мобилизации. Она привела к оттоку высококвалифицированных кадров и создала перебои в логистических цепочках.