Олег Тиньков подтвердил, что бренд «Тинькофф» принадлежит его бывшему банку

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бизнесмен Олег Тиньков подтвердил в интервью Youtube-каналу «Русские норм!» принадлежность бренда «Тинькофф» одноименному банку.

«Бренд оформлен вроде бы как на банк, по категории «финансы» он принадлежит банку», — поделился Тиньков.

Он добавил, что продолжит оспаривать принадлежность бренда банку. Бизнесмен планирует пытаться запретить использование названия «Тинькофф», хотя, по его словам, с юридической точки зрения это будет не просто.

Ранее Тиньков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором говорил, что отказывается от российского гражданства. Он также заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф». В одноименном банке при этом утверждают, что юридические права не принадлежат предпринимателю.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что предприниматели Олег Тиньков и Николай Сторонскогий вправе сами принимать решение, отказываться им от российского гражданства или нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть