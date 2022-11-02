Олег Тиньков подтвердил, что бренд «Тинькофф» принадлежит его бывшему банку

Бизнесмен Олег Тиньков подтвердил в интервью Youtube-каналу «Русские норм!» принадлежность бренда «Тинькофф» одноименному банку.

«Бренд оформлен вроде бы как на банк, по категории «финансы» он принадлежит банку», — поделился Тиньков.

Он добавил, что продолжит оспаривать принадлежность бренда банку. Бизнесмен планирует пытаться запретить использование названия «Тинькофф», хотя, по его словам, с юридической точки зрения это будет не просто.

Ранее Тиньков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором говорил, что отказывается от российского гражданства. Он также заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф». В одноименном банке при этом утверждают, что юридические права не принадлежат предпринимателю.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что предприниматели Олег Тиньков и Николай Сторонскогий вправе сами принимать решение, отказываться им от российского гражданства или нет.