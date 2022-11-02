Додон предрек рост тарифов на электроэнергию в Молдавии в три раза из-за некомпетентности властей

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Kremlin Pool/Global Look Press

Тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти более чем в три раза из-за некомпетентности властей. Об этом в Telegram-канале заявил бывший глава государства Игорь Додон.

«Из-за некомпетентности, непрофессионализма и высокомерия президента Молдавии Майи Санду и ее правительства тариф на электроэнергию снова вырастет. Думаю, в течение нескольких недель он может достигнуть 8-10 лей (около $0,5 за 1 КВт⋅ч). Цена может утроиться по сравнению с нынешней стоимостью», — отметил Додон.

По его словам, что в этой ситуации люди могут выйти на улицу и бороться с таким режимом, так как другого варианта уже не остается.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила в ходе выступления перед парламентом Румынии, что ее страна переживает серьезный энергетический кризис и может остаться без газа и электроэнергии зимой. По словам Санду, тариф на газ для потребителей в Молдавии за последний год увеличился в шесть раз, а ситуация с электричеством не менее серьезная.

До этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что поставки газа в Приднестровье в ноябре сократят на 40% относительно октября 2022 года.

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